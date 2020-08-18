В Харькове у сотрудницы телеканала выявили коронавирус

У сотрудницы телеканала «Суспільне» выявили коронавирус.

Как сообщает UA: ХАРЬКОВ, в связи с этим с 18 августа до 25 августа Харьковский филиал «Суспільного» меняет режим работы – часть работников телеканала будет работать дистанционно.

Заболевшая сотрудница находится на самоизоляции еще с 13 августа, а с сегодняшнего дня на самоизоляцию ушли все члены команды, кто с ней контактировал.

Кроме этого, симптомы, похожие на COVID-19 обнаружили в еще одной корреспондентки. Она сделала ПЦР-тест и ожидает результаты.

В то же время сообщается, что телеканал не прекратит информировать харьковчан о важных событиях, происходящих в области.

По словам продюсера Анны Силаевой, диджитал-отдел будет работать из дома для сайта suspilne.media и страниц филиала в соцсетях, а в помещении филиала проведут дезинфекцию.

«Сейчас следим за самочувствием работников, Отдельно жаль "Музей избирательного трэша", который мы только вчера открыли. Его придется поставить на паузу, это обидно. Но после карантина он откроется, и мы будем рады всем посетителям, убедившись в их безопасности», - добавила она.

Всего с начала карантина несколько филиалов «Суспільного» временно переходили на режим удаленной работы из-за случаев заболевания среди работников, это Ровенская, Черновицкая, Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Часть из них уже работает в обычном режиме.