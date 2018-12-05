В Харькове на автомобиле в фишке с "шашечками" такси нашли наркотики

05 декабря 2018 г. 13:28
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Харьковские правоохранители обнаружили автомобиль такси, который перевозил наркотики.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в ночь на 5 декабря на улице Академика Барабашова патрульные заметили автомобиль "Daewoo Lanos", который нарушил правила дорожного движения, и остановили его.

Полицейские обратили внимание на то, что во время общения с ними водитель заметно нeрвничал.

Тогда патрульные решили провести повeрхностную проверку автомобиля, в ходе которой в пластиковой фишке "Такси" обнаружили 8 пакетиков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Обнаружив находку, патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу. В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

 

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