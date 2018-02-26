В Харькове у водителя автомобиля нашли запрещенные вещества

Харьковские правоохранители обнаружили у водителя в автомобиле предположительно наркотические вещества, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Сегодня утром на перекрестке Нетеченской набережной и улицы Марьинского патрульные заметили автомобиль марки ВАЗ - 2107, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Полицeйские остановили автомобиль.

Во время общения с патрульными водитель заметно нервничал.

При проверке правоохранители обнаружили у мужчины пакeтик с веществом, внешне похожим на наркотическое.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу..