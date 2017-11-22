В Харькове у женщины нашли наркотики

22 ноября 2017 г. 10:49
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В Харькове на улице Молодежной полицейские обнаружили наркотики у женщины, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители изъяли у женщины 6 прозрачных полиэтиленовых пакетов с измельченным веществом зеленого цвета весом 6 граммов и 12 пакетов с кристаллической порошкообразным веществом светло-зеленого цвета.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

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