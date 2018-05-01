В Харькове участников маевки облили кефиром

01 мая 2018 г. 12:40
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В Харькове участников марша в честь первого мая облили кефиром.

Об этом сообщает "Корень в квадрате" на странице в Twitter .

В комментариях пишут, что на маевке присутствовало 150-200 человек.

Марш в честь празднования Международного дня солидарности трудящихся с этого года празднуется в Украине как День труда.

В этот день по всему миру различные акции, как правило, проводят левые организации и профсоюзы.

В Украине праздник 1 Мая различные пророссийски настроенные организации также часто используют для провокаций.

Напомним, в 2017 году первого мая во время празднования также происходили потасовки и  столкновения между участниками акций и представителями правых организаций.

 

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