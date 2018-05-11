В Харькове украинцу не дали вывезти в Россию исторические ценности

11 мая 2018 г. 16:35
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Из Харькова украинец пытался вывезти в Россию 52 предмета, которые представляют историческую ценность.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Во время оформления поезда Харьков-Москва правоохранители обратили внимание на нервозное поведение одного из пассажиров, 55-летнего гражданина Украины.

Правоохранители  решили провести углубленный досмотр вещей пассажира.

Во время проверки в дорожной сумке мужчины правоохранители обнаружили 23 наконечника для стрел, 14 монет и 15 других металлических предметов.

Найденные предметы изъяли и отправили на экспертизу.

В отношении мужчины составили  протокол о нарушении правил таможни.

 

 

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