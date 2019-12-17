В Харькове умерла 19-летняя девушка, у которой случился инсульт на катке – СМИ

17 декабря 2019 г. 10:20
Источник: УНИАН
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В понедельник, 16 декабря, в Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько, которая после инсульта впала в кому, по сообщениям СМИ, из-за халатности врачей.

Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в Facebook. Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, в Харькове у 19-летней студентки университета внутренних дел Алины Приходько случился инсульт во время катания на катке. В это время рядом были друзья, которые вызвали скорую помощь.

Девушка впала в кому.

Однако первичный диагноз медиков оказался неправильным: как сообщали СМИ, медики решили, что у девушки - передозировка наркотиками, и лечили ее от интоксикации.

Позже девушке был установлен диагноз – геморрагический инсульт.

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