В Харькове умерла 19-летняя девушка, у которой случился инсульт на катке – СМИ

В понедельник, 16 декабря, в Харькове умерла 19-летняя Алина Приходько, которая после инсульта впала в кому, по сообщениям СМИ, из-за халатности врачей.

Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в Facebook. Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, в Харькове у 19-летней студентки университета внутренних дел Алины Приходько случился инсульт во время катания на катке. В это время рядом были друзья, которые вызвали скорую помощь.

Девушка впала в кому.

Однако первичный диагноз медиков оказался неправильным: как сообщали СМИ, медики решили, что у девушки - передозировка наркотиками, и лечили ее от интоксикации.

Позже девушке был установлен диагноз – геморрагический инсульт.