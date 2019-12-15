В Харькове умерла известная телеведущая и преподаватель университета искусств

В Харькове на 82-м году жизни умерла Нина Сафронова – известная в Харькове телеведущая.

Об этом сообщил ее ученик, журналист Александр Анничев на своей странице в Facebook.

По его словам, Нина Владимировна Сафронова отдала четыре десятилетия преподавательской деятельности на кафедре театроведения Харьковского национального университета искусств.

Нина Сафронова была ведущей популярных телепередач "На экранах Харькова" и "Свет далекой звезды" на областном телевидении.

«Сегодня многие вспомнят о Нине Владимировне и скажут слова благодарности за то, что были её учениками», - написал журналист.