В Харькове умерла известная телеведущая и преподаватель университета искусств

15 декабря 2019 г. 12:48
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В Харькове на 82-м году жизни умерла Нина Сафронова – известная в Харькове телеведущая.

Об этом сообщил ее ученик, журналист Александр Анничев на своей странице в Facebook.

По его словам, Нина Владимировна Сафронова отдала четыре десятилетия преподавательской деятельности на кафедре театроведения Харьковского национального университета искусств.

Нина Сафронова была ведущей популярных телепередач "На экранах Харькова" и "Свет далекой звезды" на областном телевидении.

«Сегодня многие вспомнят о Нине Владимировне и скажут слова благодарности за то, что были её учениками», - написал журналист.

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