В Харькове установили камеры фиксации превышения скорости. На каких дорогах их разместили?

Первые камеры фиксации нарушений скоростного режима в Харькове установили на Велозаводском мосту и на пересечении проспекта Науки и улицы Культуры. Инженеры говорят, приборы адаптированы к работе в различных погодных условиях. Корректно фиксируют нарушения на расстоянии от 30 до 100 метров от камеры.

Дмитрий Мухин, инженер:

Она ловит от 26 до 42 метров. Это зона, в которой радар опеределяет скорость машины. Здесь, в данном случае нарисованы 3 полосы. Мы видим движение машины по полосам. Вот здесь мы фиксируем скорость.

Камера фиксирует скорость, номер авто, цвет и тип транспортного средства. Все данные сразу получают правоохранители, система по номеру авто определяет владельца, на которого будет составлен штраф. Его отправляют заказным письмом. За превышение скорости на более, чем 20 километров в час предусмотрен штраф размером 255 гривен, если более 50 километров - 510 гривен.

Владислав Васенко, директор КП "Горэлектротранссервис":

Эти приборы в автоматическом режиме снимают фото и видео нарушителей. Отправляют напрямую на сайт Министерства внутренних дел для проведения дальнейшей процедуры взыскания штрафов, установления личности лиц нарушивших.

Сейчас камеры работают в тестовом режиме в течение двух недель после всех метрологических процедур функционировать уже в штатном режиме, отмечают специалисты. После Нового года в Харькове планируют установить еще 9 таких приборов. Не только в центральных районах, но и в спальных. Все места расположения оборудования согласовывали с правоохранителями, последовательность будет зависеть от количества аварий, произошедших на определенных участках дорог именно из-за превышения скорости.

Владислав Васенко, директор КП "Горэлектротранссервис":

На сегодняшний день согласовано 11 мест. Их очередность идет по количеству аварий с тяжкими последствиями. В любом случае, это проспект Науки, это проспект бывший 50 лет СССР, это Московский проспект, на проспекте Науки точно 2 места, потому что по ночам там очень много гонок, и это проспект Гагарина, там есть затяжные перегоны. У нас водители любят на затяжных перегонах увеличивать скорость.

Параллельно с фиксацией нарушений скоростного режима, данные с камеры будут использовать работники коммунальных предприятий, чтобы оценивать общую ситуацию на дороге. Это, говорят, поможет избежать транспортных коллапсов, возникающих в городе после начала ремонта дорог или перекрытия путей.