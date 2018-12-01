В Харькове установят еще тысячу видеокамер

В Харькове продолжается работа по созданию системы безопасного города и Городского ситуационного центра, в планах - приобрести видеоаналитику для распознавания лиц, номеров, типов транспортных средств и тысячу камер видеонаблюдения.

Об этом сообщил советник по информационным технологиям КП «Городской информационный центр» Александр Попов, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

По его словам, как раз ГИЦ и занимается разработкой проекта ситуационного центра, равного которому по масштабам в Украине еще нет.

Специалисты предприятия вместе с первым заместителем городского головы Игорем Тереховым посетили недавно три центра управления чрезвычайными ситуациями в США - в городе Берген (штат Нью-Джерси), в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, где ознакомились с принципами их работы.

По его словам, теперь и перед Харьковом стоит непростая задача по созданию подобного центра. Консультации по выбору программного обеспечения, установке видеокамер оказывают специалисты Национальной полиции, СБУ и Антитеррористического центра.

Планируется разместить Городской ситуационный центр в районе Международного аэропорта «Харьков». Теперь необходимо его спроектировать, построить, оборудовать, подготовить и обучить персонал.

Однако для эффективной работы центра необходимо внести изменения в законодательство с целью организации взаимодействия городского совета, полиции, СБУ, других ведомственных и силовых структур, отметил Александр Попов.

По его словам, в этом году харьковские специалисты провели инвентаризацию всех систем видеонаблюдения в коммунальных структурах города, школах и больницах.

Для дальнейшей работы предприятие получило лицензию на приобретение одной тысячи видеокамер, а также программное обеспечение, серверы для быстрой обработки видеоинформации и дата-хранилище.

Все камеры между собой соединит одна система.

В 2019 году планируется приобрести видеоаналитику для распознавания лиц, номеров и типов транспортных средств, анализа загрузки транспортных магистралей города и скорости транспорта.

Сейчас по городу установлено более 600 камер видеонаблюдения, 200 из них уже подключены к системе, в частности, в Центрах предоставления административных услуг, камеры Департамента инфраструктуры, начали подключать камеры школ и медучреждений.

Постепенно системой видеонаблюдения будет охвачен весь город.

«Все крупные города применяют системы видеоаналитики. Например, машина выехала на встречную полосу, камера сообщает об этом диспетчеру и выводит информацию на экран. Или шел человек, упал и 20 секунд лежит, камера об этом сообщает, и диспетчер принимает решение», - отметил Александр Попов.

В следующем году каналы доступа к информации планируют передать харьковской полиции.