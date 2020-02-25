В Харькове установят мемориальные доски пулеметчице Яне Червоной и летчику Дмитрию Арциленко

25 февраля 2020 г. 18:08
Автор: Лариса Говина
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Мемориальную доску волонтеру и пулеметчице, Яне Червоной, установят на фасаде общеобразовательной школы №131 по улице Чичибабина, 11. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Яна Червоная погибла на Донбассе в апреле 2019-го года. Она была активисткой Евромайдана, затем помогала украинской армии в качестве волонтера. В 2016-м ушла на фронт. Сначала была стрелком, позже - стала пулеметчицей. Яна Червоная участвовала в боях на Светлодарской дуге. 

Прощались с известной харьковчанкой в центре Харькова, возле памятника Тарасу Шевченко. У Яны Червоной остались двое детей и муж.

Также на заседании исполкома было принято решение установить мемориальную доску военнослужащему, летчику-штурману Дмитрию Арциленко, который погиб в августе 2014-го от пули снайпера во время обстрела санитарного вертолета. Дмитрий был награжден Орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени (посмертно). Доску установят на здании по проспекту Александровсокму, 150.

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