В Харькове установят около 30 новых светофоров

18 декабря 2019 г. 12:52
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В Харькове на 2020 год запланирована установка 28 уличных светофоров.

Такое решение в рамках утверждения сметы расходов на исполнение Программы повышения безопасности дорожного движения в Харькове на 2013-2020 годы принято сегодня, 18 декабря, на сессии городского совета, предает пресс-служба мэрии.

В частности, несколько светофоров планируют установить на проспекте Людвика Свободы, на улице Леся Сердюка, на перекрестках улиц Плехановской и Державинской, проспекте  Московском и улицы Кошкина, проспекта Льва Ландау и улицы Ивана Камышева и пр.

Также светофоры обустроят в районе Городской поликлиники №9 по улице Роганской и возле школы №119 по улице Библика.

Кроме того, в рамках программы в следующем году еще 44 светофорных объекта планируют реконструировать, в том числе светофор возле школы №125 по улице Клочковской.

Также в городе проведут реконструкцию ряда пешеходных переходов.

 

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