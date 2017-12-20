В Харькове увеличили финансирование жилищных программ

20 декабря 2017 г. 12:14
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В Харькове увеличили финансирование жилищных программ на 2018 год и предоставили возможность приобрести доступное жилье вынужденным переселенцам. Об этом сообщили в  пресс-службе Харьковского городского совета.

Соответствующее решение было принято сегодня на сессии Харьковского городского совета. 

В связи с большим количеством молодых семей и одиноких граждан, которые хотят принять участие в Городской целевой программе молодежного жилищного кредитования, ее финансирование увеличили с 5 до 20 млн грн.

Также харьковские депутаты увеличили ежегодное финансирование отдельных направлений Городской целевой социально-экономической программы строительства и приобретения доступного жилья, а именно:  увеличения кредитования участников боевых действий в зоне АТО - с 5 до 20 млн грн, кредитование работников бюджетной сферы, профессорско-преподавательского состава вузов и работников коммунальных предприятий – с 5 до 10 млн грн.

Также депутаты дополнили Городскую программу строительства (приобретения) доступного жилья разделом о кредитовании внутренне перемещенных лиц.

Теперь вынужденные переселенцы, которые живут в Харькове, смогут получать беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 6%.

На это льготное кредитование на 2018 год депутаты предусмотрели финансирование в размере 5 млн грн.

Порядок реализации этой части жилищной программы, в котором будет прописано, как люди смогут получить кредит, исполнительный комитет горсовета разработает позже. 

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