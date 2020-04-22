В Харькове уже 84 подтвержденных случаев COVID-19

22 апреля 2020 г. 11:57
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова и Змиевского района. Как сообщает Алексей Кучер на своей странице в Facebook, также зарегистрировано 13 случаев подозрений у жителей Харькова и Змиевского района.

С подтвержденным COVID-19 госпитализированы 46 человек, 29 находится на самоизоляции. С подозрениями на COVID-19 госпитализированы 82 человека, 17 - на самоизоляции. Вылечилось еще 4 человека. За сутки от COVID-19 никто не умер.

Также, по предоставленной информации, среди лиц, больных коронавирусом, трое находятся в реанимации на кислородной поддержке. Больных, подключенных к ИВЛ, нет.

За весь период регистрации в регионе зафиксировано 238 случаев подозрения на коронавирус, из которых:

  • 84 случаи подтверждено;
  • 55 случаев опровергнуто;
  • 7 больных выздоровели;
  • 2 больных умерли.

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