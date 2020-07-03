В Харькове ужесточают карантинные меры: работу кафе и кинотеатров ограничат

03 июля 2020 г. 16:30
Автор: Алина Тюхай
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В Харькове приняли решение ужесточить карантинные меры из-за заболеваемости коронавирусом.

Такое решение было принято сегодня на заседании КЧС в Харьковском горсовете из-за несоответствия в регионе показателей заболеваемости коронавирусом требованиям Минздрава Украины.

Внедрение более жестких мер в Харькове коснется ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий более чем 10 человек.

Также будет запрещена работа заведений общественного питания, где нет летних площадок, кроме предоставления заказов навынос и адресной доставки заказов.

«Нам было рекомендовано ограничить работу кафе, ресторанов до 22.00 и ввести ограничения в работе кинотеатров», - сказал на заседании первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

 

 

Видео: 

Заседание КЧС по карантину 03.07.2020. Терехов

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