В Харькове ужесточили карантин. Что закроют и ограничат?

Сразу же после утреннего областного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности решать, усиливать ли карантин именно в Харькове, собрались и городские чиновники.

Вице-мэр Игорь Терехов предложил вести более жесткие ограничения для кинотеатров, развлекательных заведений, кафе и проведения массовых мероприятий.

Игорь Терехов, вице-мэр Харькова

Ограничение работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий более чем 10 человек… Заборонити роботу закладів громадського харчування, де відсутні літні майданчики, або площа залу складає меньше 50 кв.м. Окреме надання послуг із здійснення адресної доставки замовлень та на виніс.

Также горсовет решил запретить работу кафе и ресторанов, работающих после 22-00 , кроме тех, которые осуществляют доставку еды. Настояли чиновники и на том, чтобы была проведена работа с населением - чтобы люди носили маски и придерживались социальной дистанции в транспорте, общественных учреждениях и местах массового отдыха.

Руководителям религиозных конфессий будет рекомендовано проводить богослужения в режиме онлайн.

Жесткие ограничения действуют с сегодняшнего дня.

Впрочем, планируется ли, к примеру, закрывать подземку, проводить карантинные рейды в транспорте и на рынках - узнать не удалось. Вице-мэр как только закончил заседание, игнорируя журналистов, пошел в свой кабинет. Так же общаться с журналистами не захотел и директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета

Ответ прозвучал. Все, спасибо большое. Мы закончили.

Зато чиновники обратились в полицию, чтобы все принятые ограничения контролировались правоохранителями.