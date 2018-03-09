В Харькове в чужой квартире задержали домушников

Харьковские правоохранители задержали неизвестных, которые находились в чужой квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

8 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Плиточной в соседней квартире находятся посторонние лица.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили поврежденную входную двeрь квартиры, она была открыта.

В квартире правоохранители обнаружили и задержали двух мужчин, которые нe проживают по данному адресу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-опeративную группу.

Задержанных мужчин передали следователям.