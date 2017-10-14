В Харькове в День защитника Украины открыли Аллею Славы, где похоронены воины АТО

Аллея расположена на 18 городском кладбище.

Как сообщает корреспондент АТН, волонтеры потратили почти год на поиск места для массового захоронения, обустройства могил и территории комплекса. Позже на аллее славы появится еще и стела погибшим воинам.

Сейчас на аллее установлены могилы 34 украинским бойцам, но, по словам волонтеров, весь12 квартал на кладбище отдали под захоронения участникам АТО. Во время церемонии открытия также был представлен так называемый флаг единства. Он с 26 августа путешествовал по Украине. Этот флаг составлен из разных флагов военных бригад, добровольческих батальонов и волонтерских организаций Харькова и всей Украины/