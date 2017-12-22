В Харькове в Холодногорском районе отремонтировали бомбоубежище

Бомбоубежище, рассчитанное на укрытие полтысячи человек готово к использованию в результате реального исполнения решения суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Харьковский окружной административный суд вынес решение по приведению в надлежащее техническое состояние 300 кв. м бомбоубежища.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, речь идет о сооружении гражданской защиты, которая находится на балансе акционерного общества в Холодногорском районе в Харькове. Хранилище рассчитано на укрытие 500 человек.

"Общество не поддерживало помещения в надлежащем техническом состоянии. Оно было не пригодно для укрытия населения. Помещение не имело дверей, вентиляции, необходимой мебели, не было оборудовано необходимыми противопожарными средствами и т.д.", - сообщила К. Шевцова.

В марте 2017 года прокуратура обратилась в суд с требованием обязать общество привести в порядок помещение для укрытия населения. Суд в полном объеме удовлетворил иск. Сейчас недостатки устранены. Бомбоубежище готово к эксплуатации.