В Харькове в Холодногорском районе отремонтировали бомбоубежище

22 декабря 2017 г. 11:18
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Бомбоубежище, рассчитанное на укрытие полтысячи человек готово к использованию в результате реального исполнения решения суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

 Харьковский окружной административный суд вынес решение  по приведению в надлежащее техническое состояние 300 кв. м бомбоубежища.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, речь идет о сооружении гражданской защиты, которая находится на балансе  акционерного общества в Холодногорском районе в  Харькове. Хранилище рассчитано на укрытие 500 человек.

"Общество не поддерживало помещения в надлежащем техническом состоянии. Оно было не пригодно для укрытия населения. Помещение не имело дверей, вентиляции, необходимой мебели, не было оборудовано необходимыми противопожарными средствами и т.д.", - сообщила К. Шевцова.

 В марте 2017 года  прокуратура обратилась в суд с требованием обязать общество привести в порядок помещение для укрытия населения. Суд в полном объеме удовлетворил иск. Сейчас недостатки устранены. Бомбоубежище готово к эксплуатации.

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