В Харькове в квартиру пенсионерки залетела стая летучих мышей

03 сентября 2018 г. 9:17
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Прошлой ночью в Харькове с ул. Дружбы Народов волонтерам поступил вызов о том, что в квартиру к пожилой женщине залетело около 60 летучих мышей.

Об этом сообщили в Службе спасения животных.

Женщина рассказала, что увидела двоих мышей на балконе, но не знала, как действовать в таких ситуациях.

Поэтому вместо того, чтобы закрыть окно, пенсионерка раскрыла его полностью, надеясь, что они вылетят. Однако такие открытые окна летучие мыши воспринимают наоборот - как призыв к дому. Стая рукокрылых ворвалась в квартиру женщины и разлетелась по всему дому пенсионерки.

Прибывшие работники Службы спасения животных сняли и выпустили в окно меньше половины летучих мышей.

Остальных должны выловить работники Центра реабилитации рукокрылых.

Как сообщается, на время "чистки" женщина будет жить у сына.

В службе спасения рассказывают, что от подобной проблемы можно обезопасить себя следующим образом:

1. Установить на окнах москитные сетки.

2. Если уж случилось, что мышь залетела, необходимо закрыть окна.

3. Далее вызвать специалистов из Службы спасения животных или позвонить в Центр реабилитации рукокрылых.

 

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