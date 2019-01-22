В Харькове в получении 500 долларов взятки разоблачили военкома

Представители военной прокуратуры города Харькова вместе с сотрудниками управления по предотвращению коррупции задержали одного из харьковских военкомов по подозрению во взяточничестве.

Следствие считает, что он взял взятку в размере пятисот долларов США от 23-летнего гражданина. За эти деньги подполковник обещал признать его негодным к военной службе.

Военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин подтверждает эту информацию и советует в случае подобных нарушений сразу сообщать на горячую линию.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковской области

Якщо затягується час надання довідки або якогось іншого документу, або здійснюються розмови про надання неправомірної вигоди, або перевищення службового становища... Необхідно звертатися на телефон гарячої лінії Харківського військового комісаріату. Він працює цілодобово

Сейчас в отношении военнослужащего ведутся следственные действия. После этого дело будет передано в военную прокуратуру города Харькова. В самом комиссариате также начали служебное расследование, которое должно выявить, не было каких-то других нарушений со стороны задержанного. Кроме того, он будет разжалован.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковской области

Підполковник Сова найближчим часом буде позбавлений війсьового звання і звільнений з лав збройних сил України - незалежно від того, яке рішення прийме суд. Такі військовослужбовці не мають проходити службу в Збройних силах України

Сам подполковник служит в армии уже более 20 лет, имеет приличную зарплату в размере более 20 000 гривен, и статус участника боевых действий. В случае разжалования всего этого его лишат, а если в суде будет доказана вина мужчины, он может оказаться за решеткой на срок от 8 до 12 лет.