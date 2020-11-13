В Харькове в понедельник дети пойдут в школу: дистанционные занятия отменили

В Харькове возобновили занятия в школах. Вместо дистанционного обучения ученики средней и старшей школы уже в понедельник сядут за парты в классах. В течение последних двух недель они учились дистанционно.

Возобновление традиционных занятий связано с тем, что Кабинет министров вместо адаптивного карантина ввел «оранжевую» зону по всей Украине.

Юрий Сидоренко, директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета

А в цій зоні дозволено нормальне навчання дітей. Заборона навчання в школі може застосовуватись тільки тоді, коли починає хворіти 50 і більше відсотків, скажемо так, класів. Зараз те, що ми маємо, це не доходить навіть до 10%.

В мэрии уверяют, что в учебных заведениях будут следить за тем, чтобы соблюсти все карантинные требования. Ученики будут находиться в одном помещении, на переменах ходить в масках, а на входе в школу всем будут мерить температуру.

В классах, холлах и столовых расставят санитайзеры.

И уже привычно мнения родителей школьников разделились: кто-то опасается отпускать детей в школу, кто-то, наоборот, переживает, что качество дистанционного образования оставляет желать лучшего.

Алена, харьковчанка

Какой-то непонятный контраст - дети выходят в школу, а рестораны не работают - странно.

Алла, харьковчанка

Ну, а почему маленькие дети в садики ходят, а школьники не могут ходить? С насморком, заболевшие пускай сидят дома, обследуют, сдают анализы. Контакт с учителем - это совсем другое дело. Наше мнение такое.

Министерство образования, что касается школ, пока хранит молчание, а вот в университетах и училищах рекомендует проводить обучение по смешанной форме. И учитывать эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении.