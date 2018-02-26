В Харькове в результате аварии на тепломагистрали без тепла остаются еще 35 жилых домов

Сегодня, 26 февраля, состоялось селекторное совещание, которое было посвящено ходу отопительного сезона и ликвидации последствий аварии в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, на данный момент осталось завершить работы на внутридомовых сетях 35 домов из 81, которые были без отопления.

«До конца дня все вопросы закроем. Подача теплоносителя еще идет по резервной линии, но уже начали заполнять и основную», - сказал Евгений Шахненко в ходе совещания.

Евгений Шахненко отметил, что ситуацию в районах, где было отключено отопление, продолжают мониторить – чтобы тепло было подведено в каждую квартиру.

Напомним, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15:00. Из-за 4-х порывов без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах города. Отопление в зданиях медкомплекса и доме ребенка удалось восстановить вечером 25 февраля, к утру теплоноситель подали в дома, продолжаются работы на внутридомовых сетях.