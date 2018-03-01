В Харькове в связи с непогодой в метро пустили дополнительные поезда

Сегодня, 1 марта, в связи с увеличением потока пассажиров из-за непогоды в Харьковском метрополитене пустили дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение городского электротранспорта осуществляется в штатном режиме.

Дорожные службы совместно с курсантами Харьковского национального университета внутренних дел продолжают расчищать от снега разворотные круги пассажирского транспорта, пешеходные переходы и дороги города. Всего в работах задействовано 146 снегоуборочных машин.