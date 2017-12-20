В Харькове вдовам чернобыльцев повысили льготу на оплату услуг ЖКХ

Вдовам чернобыльцев, не имеющих официального статуса, предоставили 50%-ную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг в Харькове, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Соответствующее решение приняли сегодня на сессии Харьковского городского совета.

50%-ую скидку на оплату услуг ЖКХ получили жены и мужья умерших граждан, имевших статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (смерть которых не связана с аварией на ЧАЕС), которые не вступили повторно в брак.

Известно, что с 2011 года вдовы чернобыльцев пользовались 25%-й скидкой на оплату услуг ЖКХ. В этом году представители вдов чернобыльцев попросили мэра повысить размер льготы.

