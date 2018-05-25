В Харькове во время сдачи ВНО начала рожать абитуриентка.

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Во время процесса тестирования у девушки начались схватки.

С места сдачи ВНО сразу же госпитализировали харьковчанку в роддом.

"Численность Харькова увеличилась еще на одного гражданина, ведь одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не закончила работу, потому что вынуждена была ехать в роддом», - рассказал Сидоренко.

При этом Александр Сидоренко отметил, что у девушки будет возможность пройти ВНО позже.

Как сообщалось ранее, Александр Сидоренко сообщил, что результаты 15-ти человек были аннулированы за нарушение дисциплины проведения текста. 11 человек не пришли на тест, опоздали или не принесли документы.