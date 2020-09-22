В Харькове военкома задержали на получении 8500 гривен взятки

Одного из военных комиссаров Харьковской области, подполковника правоохранители уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от военнообязанного в сумме 8500 гривен за постановку последнего на воинский учет и выдачу билета военнообязанного.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Объединенных сил.

Так, сегодня, 22 сентября, его задержали непосредственно после получения всей суммы неправомерной выгоды, а денежные средства, которые были предметом неправомерной «сделки», изъяли.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.