В Харькове вооруженный мужчина ограбил студентку

12 января 2019 г. 10:23
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В полицию обратилась 18-летняя студентка харьковской академии с заявлением о том, что 9 января неизвестный мужчина со стартовым пистолетом, угрожая избить ее, проник в дом, который девушка снимала. Из дома злоумышленник забрал мобильный телефон и ноутбук, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Потерпевшая запомнила номера машины, на которой скрылся злоумышленник.

Через несколько часов за совершение преступления правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Им оказался житель поселка Волчанские Хутора

11 января ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

 

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