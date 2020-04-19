В Харькове вопреки карантинному запрету рынки продолжили работать, открыто уголовное дело

19 апреля 2020 г. 10:50
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В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, вопреки требованиям постановления Кабинета Министров Украины и постановления Главного государственного санитарного врача Украины по состоянию на 11:00 18 апреля продолжали работать 31 рынок и торговые площадки в Харькове.

В ходе проверок данные нарушения были выявлены почти во всех районах города.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Как отметили в полиции, сейчас создана следственная группа из числа следователей отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Харьковской области и следственных СУ ГУНП в Харьковской области. Проводятся первоочередные следственные действия.

 

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