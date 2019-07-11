 

В Харькове восстановили памятник Жукову: опубликованы фото

11 июля 2019 г. 9:33

В Харькове восстановили бюст маршалу Жукову, который снесли 2 июня.

.Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Как и обещал – сегодня вернули на место", – написал городской голова. Кроме того, он обнародовал фотографии восстановленного памятника.

Отметим, сразу после сноса городской голова заявил, что бюст будет восстановлен за счет городского бюджета. 

Напомним, что 19 июня городской совет принял решение о возвращении проспекта Петра Григоренко имени маршала Жукова.

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