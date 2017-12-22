В Харькове возле детского сада рецидивист ограбил женщину

22 декабря 2017 г. 14:25
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В совершении грабежа  разоблачили 45-летнего харьковчанина харьковские правоохранители, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию о преступлении заявила 31-летняя потерпевшая. Она  сообщила, что на территории детского сада к ней подошел мужчина, выхватил ее сумку и скрылся в неизвестном направлении.

- Личность злоумышленника работники полиции установили в течение суток, - рассказал начальник  Новобаварского  отдела полиции Сергей Денисенко.- Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний харьковчанин.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Злоумышленнику грозит  до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

 

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