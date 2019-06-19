Политзаключенной Марине Чуйковой в «ДНР» грозит расстрел. Пикет в ее защиту прошел возле Генконсульства РФ

У Генерального консульства России сегодня утром требовали освободить украинку Марину Чуйкову, которую заключили в тюрьму спецслужбы так называемой «ДНР». Акцию протеста организовали ее сыновья - Артур и Савва.

Савва Чуйков - волонтер, объясняет - его мать обвиняют в сотрудничестве с СБУ и шпионаже.

Савва Чуйков, волонтер

Мама находится в СИЗО города Донецка, полтора года она уже там находится без связи с внешним миром и без всякой реальной медицинской помощи, правовой помощи. В суд дело не передают, с материалами дела мы вообще не можем никак ознакомиться. Грозит у них до 10 лет за это, и самое страшное, что в «ДНР» есть смертная казнь, и им предусмотрена смертная казнь за это

Его брат - Артур Чуйков - тоже волонтер. Он говорит, что условия содержания у мамы просто ужасные - она попала в застенок МГБ - спецслужбы террористов.

Артур Чуйков, волонтер

Это находилось в Донецке. Бывший завод изоляционных материалов, он сейчас переделан под камеры, камеры для содержания людей МГБ. Их еще называют пыточные - так оно и есть, действительно. Там нет условий, там нет туалета, ванной, там вообще ничего нет - это, грубо говоря, обычный подвал.

Соучредитель "Харьковской правозащитной группы" Евгений Захаров рассказывает: Мария Чуйкова - одна из многих, кого удерживают в застенках МГБ, однако единственный путь к ее освобождению - это обмен, а его не проводили уже с 2017 года, ведь обмены срывает российская сторона.

Евгений Захаров, соучредитель "Харьковской правозащитной группы"

Офіційна позиція України - йдеться про 108 політв*язнів, яких Україна хоче обміняти, і ці перемовини постійно йдуть, але зриваються російською стороною. Є такий в СБУ центр - при СБУ, який займається обміном, складає ці списки, намагається комунікувати і так далі. Якщо рідні знають, що людину їх обвинувачують у шпигунстві на користь України, треба звертатися до цього центру

Савва и Артур к этому добавляют, что важно также распространять информацию о политзаключенных самопровозглашенных «республик», и утверждают, что на самом деле количество узников совести в ДНР и ЛНР приближается к числу в 300 человек.

