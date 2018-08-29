В Харькове возле Мемориала Славы "припарковался" боевой самолет

В Харькове сфотографировали припаркованный возле Мемориала Славы боевой самолет МиГ-29.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Facebook Иван Кукушкин на своей странице в соцсети.

Харьковчанин подписал фото "Суровые харьковские парковки" и уточнил, что фото сделано сегодня, 29 августа.

В комментариях под фото харьковчане стали строить предположения, почему боевая машина оказалась в городе.

По утверждению пользователя соцсети Алексея Бугаева, самолеты должны перевозиться на тралах и под брезентом, а не на буксире через весь город.

Как сообщил пользователь Фейсбук Борис Рябуха, 31 августа в 10.00 на мемориале будет проходить торжественная присяга, именно поэтому в целях подготовки к ней выставляют вооружение и военную технику.