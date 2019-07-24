В Харькове возобновят троллейбусный маршрут №17

Троллейбусный маршрут №17, который курсировал от площади Свободы до завода «Коммунар», на ул. Рудика, 2, планируют возобновить.

Об этом сегодня, 24 июля, на сессии Харьковского городского совета сообщил городской голова Геннадий Кернес.

По его словам, с такой просьбой к нему обратились жители района завода «Коммунар» на личных встречах, передает пресс-служба горсовета.

«Мы должны получить 57 новых троллейбусов, которые город приобрел в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. Мы начнем получать их с конца августа, поставки будут идти в Харьков каждую неделю. И когда в городе будет достаточное количество троллейбусов, мы возобновим маршрут №17», - сообщил Геннадий Кернес.

Также мэр отметил, что до конца 2019 года планируют пустить на Северную Салтовку новый троллейбусный маршрут.