В Харькове временно не будут ходить трамваи №16 и 26

С 22:00 29 августа будет запрещено движение транспорта по ул. Балавенского, на перекрестке с ул. Героев Труда при движении в сторону ул. Барабашова.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда, и движение будет закрыто до завершения работ.

Также с 22:00 29 августа будет запрещено движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова и ул. Шевченко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк». В связи с этим трамваи №16 и 26 ходить не будут.