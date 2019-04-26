В Харькове вспоминали жертв Чернобыля

26 апреля 2019 г. 18:06
Автор: Андрей Несмиян
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По случаю очередной годовщины аварии на Чернобыльской атомной станции горожане и чиновники пришли возложить цветы к памятнику жертвам катастрофы. Среди них и люди, которые вынуждены были покинуть город-призрак Припять, и ликвидаторы, которые поехали спасать мир от радиоактивной угрозы - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Юлия Светличная, председатель облгосадминистрации:

В Харківській області більше ніж 20 тисяч постраждалих - ті, які постраждали, і ті, які ліквідовували наслідки аварії. І двічі на рік - на державному рівні - ми вшановуємо їх пам'ять. Але пам'ять повинна жити кожного дня, і тому ми приділяємо особливу увагу цьому контингенту людей. В області працює велика кількість регіональних програм, в тому числі ми укріплюємо матеріально-технічну базу, яка надає профільну допомогу цій категорії людей - і Чорнобильський диспансер, який було відремонтовано, і програми, і виплати, і санаторне лікування.

Еще почти 10 000 чернобыльцев уже умерли, не справившись с последствиями облучения. 

Видео: 

В Харькове вспоминали жертв Чернобыля - 26.04.2019

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