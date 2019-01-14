В Харькове - вспышка кори

За 2 неделю нового года в области зарегистрировано 57 случаев кори, из них среди детей – 34 случая.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Среди жителей Харькова - 26 заболевших, в Первомайском районе - 8, в Харьковском - 6, Изюмском - 5, в Дергачевском и Валковском - по 4, в Люботине, Близнюковском, Купянском и Лозовском районе зарегистрировали по 1 заболевшему.

С 27 декабря 2018 по 9 января 2019 года в области зарегистрировано 97 больных.

62 человека из заболевших не были привиты, 39 человек из них - по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках.

Анализ заболеваемости привитых 35 человек показал, что 13 из них имеют только одну прививку. То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори составило 77,3%.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 23,7% больных.

83 больных были госпитализированы.

Летальные случаи не регистрировались, сообщили в Лабцентре.

В общем, эпидемическая ситуация по кори характеризуется как неблагополучная. Количество еженедельно регистрируемых больных растет, что обусловлено высокой контагиозностью и активной циркуляцией возбудителя, отметили специалисты.