В Харькове - вспышка кори

14 января 2019 г. 13:43
1 просмотр

За 2 неделю нового года в области зарегистрировано 57 случаев кори, из них среди детей – 34 случая.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Среди жителей Харькова - 26 заболевших, в Первомайском районе - 8, в Харьковском - 6, Изюмском - 5, в Дергачевском и Валковском - по 4, в Люботине, Близнюковском, Купянском и Лозовском районе зарегистрировали по 1 заболевшему.

С 27 декабря 2018 по 9 января 2019 года в области зарегистрировано 97 больных.

62 человека из заболевших не были привиты, 39 человек из них -  по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках.

Анализ заболеваемости привитых 35 человек показал, что 13 из них имеют только одну прививку. То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори составило 77,3%.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 23,7% больных.

83 больных были госпитализированы.

Летальные случаи не регистрировались, сообщили в Лабцентре.

В общем, эпидемическая ситуация по кори характеризуется как неблагополучная. Количество еженедельно регистрируемых больных растет, что обусловлено высокой контагиозностью и активной циркуляцией возбудителя, отметили специалисты.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.