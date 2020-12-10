В Харькове выписали из больницы 3-месячную девочку, которую спас врач "скорой"

3-месячного младенца, которого спас врач "скорой", выписали из больницы.

Об этом Новостям АТН сообщили в городском перинатальном центре.

Реаниматологи оказали в больнице малышке всю необходимую помощь.

Состояние ребенка - стабильное, девочка чувствует себя хорошо, сообщили медики, ее вместе с мамой выписали домой.

Напомним, как сообщалось, харьковские медики скорой помощи спасли жизнь девочке, у которой остановилось дыхание, и которой не исполнилось на тот момент и трех месяцев. Ребенка спасла бригада медиков ЭМП 1002 во главе с врачом Мороз В.И.