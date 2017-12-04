В Харькове выявили карманного вора

04 декабря 2017 г. 10:54
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 3 ноября в полицию поступило сообщение о краже на проспекте Льва Ландау, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

 Потерпевший пояснил прибывшим на вызов патрульным, что незнакомый мужчина вытащил у него из кармана 120 гривен.

Также на месте к полицейским обратился другой мужчина, который сообщил, что  тот же злоумышленник   пытался украсть у него телефон и кошелек, однако убежал после того, как его разоблачили.

Полицейские обнаружили злоумышленника. Им оказался житель Харькова.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

 Мужчину правоохранители передали следователям Слободского отдела полиции.

Дальнейшие обстоятельства дела выясняются. 

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