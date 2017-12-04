В Харькове выявили карманного вора

3 ноября в полицию поступило сообщение о краже на проспекте Льва Ландау, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
Потерпевший пояснил прибывшим на вызов патрульным, что незнакомый мужчина вытащил у него из кармана 120 гривен.
Также на месте к полицейским обратился другой мужчина, который сообщил, что тот же злоумышленник пытался украсть у него телефон и кошелек, однако убежал после того, как его разоблачили.
Полицейские обнаружили злоумышленника. Им оказался житель Харькова.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Мужчину правоохранители передали следователям Слободского отдела полиции.
Дальнейшие обстоятельства дела выясняются.