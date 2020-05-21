В Харькове выявили малярию у студента-иностранца

21 мая 2020 г. 14:55
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В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии.

Как сообщает центр общественного здоровья, заболевание выявили у двадцатидвухлетнего студента, который приехал в Украину 3 сентября прошлого года.

Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 ° С.

Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.

Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale.

По данным исследований медиков, возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет.

16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования.

Как отметили в ЦОЗ, в связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров малярийный сезон в Харькове не начался.

Напомним, симптомы малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Эти симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

 

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