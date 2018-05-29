В Харькове выявили "массажный" салон с интимными услугами

В Харькове правоохранители разоблачили и задержали преступную группу, которая организовала работу массажного салона со специфическими услугами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Под видом эротического массажа девушки предоставляли клиентам услуги сексуального характера.

Наладили незаконный бизнес 29-летняя женщина вместе со своим сожителем, а также 26 и 19-летние девушки - «администраторы».

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины полицейские установили, что злоумышленница организовала работу сетей массажных салонов в арендованных частных квартирах.

Женщина лично подбирала девушек, которые за деньги предоставляли клиентам секс-услуги под видом эротического массажа.

За это сутенерша получала 50% от каждого «заработка» своих «подопечных».

В преступную деятельность злоумышленница втянула своего 34-летнего сожителя. В «обязанности» мужчины входило размещение объявления в Интернете о предоставлении услуг сексуального характера под видом эротического массажа и обеспечение работы салонов хозяйственными и другими средствами.

Также в преступную группировку входили 2 девушки, которые выполняли роль администраторов притонов. Они принимали телефонные звонки от клиентов, сообщали стоимость и условия предоставления услуг сексуального характера, осуществляли расчет денежных средств с клиентами и вели учет полученных незаконных доходов.

Полицейские задержали трех фигурантов преступления и сообщили им о подозрении в совершении уголовного преступления.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства - деньги, полученные от клиентов за услуги, мобильные телефоны, журнал учета, интимные товары.

Задержанную женщину-организатора и ее сожителя взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 960 гривен.

26-летний «администратор» находится под домашним арестом.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в отношении 19-летней участницы преступной группы.