В Харькове выявили "наркоагрария", который в квартире устроил теплицу для конопли

Правоохранители разоблачили 32-летнего жителя Харькова, который выращивал растения конопли прямо у себя в квартире.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, для этого в одной из комнат он устроил мини-теплицу, оснащенную специальной системой освещения и вентиляции воздуха.

Информация о незаконной деятельности злоумышленника стала известна оперативникам Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью НПУ.

Сведения о данном факте были внесены следователем в Единый реестр досудебных решений по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства фигуранта провели обыски, где полицейские обнаружили и изъяли кусты конопли, почти 300 граммов марихуаны, оборудование для выращивания наркокультур и удобрения.

Все изъятое направили на экспертизу.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд. По санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.