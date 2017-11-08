В Харькове выявили наркопритон

32-летний мужчина предоставил знакомым свое жилье для изготовления и употребления наркотиков, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП В Харьковской области.

В октябре этого года в полицию поступило заявление о том, что в частном доме на улице Челюскинцев изготавливают и употребляют наркотические вещества.

Во время обыска в домовладении полицейские обнаружили наркотики, а также орудия для их изготовления и употребления.

На момент обыска в доме находились два человека, которые употребляли наркотические вещества.

В отношении владельца помещения следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317(организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.