В Харькове выявили нелегалов, которые работали на рынке

17 августа 2018 г. 15:00
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В Харькове правоохранители обнаружили трех иностранцев, проживавших и работавших в городе нелегально.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В частности, на одном из рынков Харькова сотрудники полиции выявили 24-летнего гражданина Туркменистана и 37-летнего гражданина Нигерии, которые работали грузчиками, а также 32-летнего гражданина Узбекистана, который работал реализатором.

Все трое мужчин проживали и работали без документов на право пребывания в Украине.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях и передали нарушителей сотрудникам миграционной службы.

 

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