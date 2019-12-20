В Харькове выявили россиянина с фальшивым украинским паспортом

В Харькове выявили россиянина с поддельным украинским паспортом.

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, в Харькове во время погранично-таможенного оформления поезда «Москва - Кривой Рог» один из пассажиров предоставил паспорт гражданина Украины.

Во время проверки его паспорта эксперты по проверке документов установили, что он поддельный.

Впоследствии правоохранители выяснили, что 31-летний мужчина, выдававший себя за гражданина Украины, на самом деле является россиянином. Он признался, что пошел на такую ​​хитрость, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины.

По словам россиянина, поддельный документ он якобы приобрел через один из сайтов объявлений в сети Интернет, заплатив за него 500 долларов США.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и на три года запретили ему въезд в Украину.

Кроме того, о преступлении предусмотренного ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» пограничники сообщили в полицию.