В Харькове выявили россиянина с фальшивым украинским паспортом

В Харькове выявили россиянина с поддельным украинским паспортом.
Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, в Харькове во время погранично-таможенного оформления поезда «Москва - Кривой Рог» один из пассажиров предоставил паспорт гражданина Украины.
Во время проверки его паспорта эксперты по проверке документов установили, что он поддельный.
Впоследствии правоохранители выяснили, что 31-летний мужчина, выдававший себя за гражданина Украины, на самом деле является россиянином. Он признался, что пошел на такую хитрость, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины.
По словам россиянина, поддельный документ он якобы приобрел через один из сайтов объявлений в сети Интернет, заплатив за него 500 долларов США.
За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и на три года запретили ему въезд в Украину.
Кроме того, о преступлении предусмотренного ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» пограничники сообщили в полицию.