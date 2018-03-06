Масштабная операция правоохранителей – прекращена деятельность подпольной сети «лечебниц» для наркоманов

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность сети псевдореабилитацийних центров, в которых принудительно содержались пациенты.

Правоохранители установили, что организовали незаконный бизнес проповедники одной из протестантских религиозных общин харизматического направления. Как сообщили в пресс-центре СБУ Харьковской области, проповедники обманом заманивали в «клиники» нарко- и алкозависимых граждан.

Больным или их родственникам обіщали полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. Установлено, что центры не имели штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за «лечение» организаторы размещали пациентов в арендованных частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в реальности псевдореабилитационные центры вообще не предоставляли медикаментозного лечения. Среди пациентов были люди с тяжелыми заболеваниями, в частности с гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. Помощь заключалась в постоянных молитвах и осуществлении сомнительных религиозных обрядов.

В комнатах площадью 9-10 кв. метров в антисанитарных условиях содержались по восемь больных, окна помещений были оборудованы решетками. Во время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, редкие звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии инструкторов центра, а выход за пределы дома был строго запрещен. За малейшие проступки или попытку побега больных били и закрывали в подвале.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость «лечения» в центре определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от трех до восьми тысяч гривен в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы.

Во время спецоперации правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти псевдореабилитационных центров, в которых содержались почти двести тридцать человек с различного рода зависимостью.

Досудебное расследование проводится по ст. 146 и ст. 126 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.