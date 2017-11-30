В Харькове выявили «закладчика»

30 ноября 2017 г. 12:36
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Правоохранители выявили харьковчанина с большим количеством веществ, похожих на наркотические, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Накануне на улице полицейские заметили мужчину, который при встрече с правоохранителями попытался скрыться. Патрульные задержали мужчину.

Мужчина сообщил правоохранителям, что имеет при себе так называемые "закладки". Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

При осмотре у мужчины во внешних карманах куртки и брюк правоохранители обнаружили 40 разноцветных свертков с веществами, похожими на наркотические.

Дальнейшие обстоятельства выясняет Киевский отдел полиции.

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