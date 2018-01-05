В Харькове выявили «закладчика» наркотиков

05 января 2018 г. 12:50

Правоохранители при личном досмотре обнаружили и изъяли у 21-летнего харьковчанина 29 свертков с «солями», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Острогожской неизвестный что-то ищет и ведет себя подозрительно.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 21-летнего мужчину. Молодой человек в ходе его осмотра  добровольно отдал полицейским 29 свертков с белым веществом.

Как выяснилось, мужчина делал так называемые «закладки». Он пояснил, что в пакетах находится наркотическое вещество - «соли».

По данному факту следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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