В Харькове выявили завозной случай опасного заболевания

С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрировали 2-й завозной случай малярии у гражданина Украины.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Заболевший мужчина находился в странах Африканского континента (Демократической Республике Конго и Республике Уганде) по работе.

Эпидемиологи установили, что у больного появились жалобы на повышение температуры тела до 38,0оС и слабость, с которыми он обратился в медицинское учреждение. Мужчину госпитализировали с подозрением на малярию.

В ходе обследования больному подтвердили диагноз малярия.

Состояние больного специалисты оценивают как средней тяжести.

Мужчине назначили соответствующее лечение.

В очаге по месту жительства больного специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.