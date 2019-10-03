 

В Харькове за движением трамваев и троллейбусов теперь можно следить онлайн

03 октября 2019 г. 19:19
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В Харькове за движением трамваев и троллейбусов теперь можно следить онлайн.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в тестовом режиме заработал проект «Зупинка».

По информации проектного менеджера КУ «Офис реформ Харькова» Игоря Дунякова, во всем подвижном составе уже давно были установлены GPS-датчики, чтобы следить за перемещением транспорта и управлять им.

Раньше эти данные в рабочих целях использовало КП «Горэлектротранссервис». Теперь их разместили на Веб-портале открытых данных, чтобы разработчики могли к ним подключиться и создавать свои продукты.

Сейчас, перейдя на веб-ресурс, можно выбрать свой маршрут и увидеть, где находится трамвай или троллейбус и через какое время он прибудет на остановку. 

«На карту нанесли остановки, данные: когда прибывает транспорт, какое количество подвижного состава на маршруте», - рассказал Игорь Дуняков.

Он отметил, что в скором времени на сайте можно будет видеть информацию об изменениях маршрутов общественного транспорта. Если харьковчанин выберет определенный маршрут трамвая или троллейбуса, ему будут приходить уведомления об их движении в случае перекрытий участков дорог.

По словам Дунякова, уже на десяти остановках с самым большим трафиком установлены QR-коды для перехода на сайт - в частности, на пл. Сергиевской, Госпроме, возле ст. м. «Университет». Также планируется повесить QR-коды на всех остановках общественного электротранспорта.

 

 

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